İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifine ilişkin ilk değerlendirme: Her şey çok güzel olacak

Ekrem İmamoğlu, 6'lı Masa'daki krizin çözülmesinin ardından ilk kez konuştu. İmamoğlu, Mansur Yavaş ile kendisine yapılan cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi ile ilgili olarak, "Meseleyi şöyle okuduk. Ne olursa olsun, en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Bu işin kurucusu olan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlardan İETT'de taşeron olarak çalışan 545 personelin kadroya geçişi nedeniyle İkitelli Garajı'nda tören düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu sorular üzerine Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkan krizin, kendisinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirileceğinin açıklanması ile son bulması sürecini değerlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

"GÜÇLÜ BİR YOLCULUĞA BAŞLADIK. ÇOK GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adaylığı krizinin çıkmasının ardından sizin ve sayın Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesi formülüyle kriz sona erdi. Bu süreçteki değerlendirmenizi alabilir miyiz?

İmamoğlu: Önümüze bakıyoruz. Çok güzel günler bizi bekliyor. Çok zor bir zamandan geçiyoruz. Başta deprem bölgesinde yaşananlardan ötürü. Konuşmamda da söyledim bir yandan güzel İstanbul'umuzun her konusuna hakim işlerimizi yönetirken bir yandan da deprem bölgesiyle ilişkimizi ve diyaloğumuzu en güçlü şekilde devam ettireceğiz ki artık meseleye bütünüyle Türkiye politikaları üzerinden de eğilmemiz gereken zaman dilimi içerisindeyiz. Bu bağlamda hem de bu sürecin olgunlaşmasına çok yüksek bir biçimde katkı sunan, cumartesi günü Sayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi Hatay'da, oradaki koordinasyon merkezimizde ağırlayacağız.

Yine 13. cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiyi de salı günü yine Hatay'da ağırlamanın ve bir arada deprem bölgesine dönük ve Türkiye'nin deprem meselesine dönük süreçleriyle ilgili çözümlerimizi, çalışmalarımızı paylaşıyor olacağız. Artık sahayı konuşacağız, memleketimizi konuşacağız. Dirençli, dayanıklı şehirleri, çocukları, gençleri, kadınları, eğitimi, bütün konuları konuşuyor olacağız. İstanbul büyük bir merkez. Burada ürettiklerimiz ve üreteceklerimizi de bu sahada paylaşıyor olacağız. Bu yolculukta hem ben hem Sayın Mansur Yavaş arkadaşım olmak üzere Altılı Masa'ya, altı lidere katkı sunan cumhurbaşkanı adayımızın da 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı olması için elinden geleni yapan bir süreç tarifiyle güçlü bir yolculuğa başladık. Hayırlı uğurlu olsun ve memleketimize ve milletimize şimdiden güzel bir gelecek sağlasın diliyorum.

"BEN BU SÜRECİN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIM"

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile büyükşehir belediye başkanlığı ile ilgili hukuki bir tartışma var bu konuyla ilgili bir stratejiniz var mı?

İmamoğlu: O tür süreçlerle alakalı hiçbir duyguya sahip değilim. Tek duygum var 14 Mayıs'ta seçimi kazandıracak aklı, stratejiyi, çalışma yürekliliğini ortaya koyan, insanlar olmak hep ne söyledim? Ben bu sürecin en çalışkan neferi olacağım. Bunu sahada göreceksiniz.

Seçim kampanyası nasıl yürüyecek?

İmamoğlu: Çalışıyoruz. Genel merkezler çalışıyor, bizler çalışıyoruz, cumhurbaşkanı adayımız çalışıyor. Bunların sistemli bir biçimde bir araya geldiği, koordine edildiği bir akılla geleceği o anlamda tasarlarız. Bugünden onunla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok.

2024'te bir yerel seçim var. Millet İttifakı bu cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa, siz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız yerel seçimde nasıl bir tavır sergilersiniz?

İmamoğlu: Memlekette o kadar uzun vadeli şeyleri konuşmak keşke mümkün olsa. İki günde, üç günde bile neler yaşıyoruz? Onun için sadece bugünden her şey çok güzel olacak diyeyim size.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilmesini nasıl karşıladınız?

İmamoğlu: Meseleyi şöyle okuduk biz. Her ne olursa olsun, en doğru şekilde, ayrışmadan, bütünleşerek yola devam etme meselesi. Çünkü bu işin kurucusu olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener'in en güçlü lokomotifi olması gerektiği inancıyla biz onlara nasıl katkı sunarız bakışıyla bir arada olduk. Doğru bir şekillenme oldu. Her şey çok güzel olacak.

"İSTANBUL'DA HENÜZ BİR SUSSUZLUK ALARMI YOK"

Ülkede ve İstanbul'da kuraklık var. Suyla alakalı sorunu var mı?

İmamoğlu: Buraya İSKİ'yle ilgili toplantıdan geliyorum. Bir susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok. Ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor bütün Türkiye. Yani bu işin İstanbul'u yok. Bursa'da bazı barajlar kurudu, İstanbul'da Ankara'da çok dibe indi. Haritaya baktığınızda kuraklık bütün coğrafyanın sorunu İSKİ'de yaklaşık bir buçuk iki saat bu sabah bunun toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var tasarruftan birçok hususa kadar. Bunlarla ilgili açıklamalarımız olacak. Ayrıca ne yazık ki açılışı 6 yıl önce yapılacak olan altı yıldır hatta yedinci yıla girdi Melen başta olmak üzere İstanbul ve Türkiye kuraklık ve su ile ilgili stratejimizin hazırlıklarımız vardı zaten. Açıklamalarında önümüzdeki günlerde İstanbullu hemşerilerime ve bütün Türkiye'yle paylaşıyor olacağız.