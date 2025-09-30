Illinois Valisi Pritzker'den Trump'a Sert Eleştiri: Asker Göndermesi Güç Ele Geçirme

ABD'nin Illinois Valisi JB Pritzker, Başkan Donald Trump yönetiminin eyalete asker konuşlandırma planını eleştirdi.

Pritzker, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Bize Trump yönetiminin Illinois'e 100 asker göndermek istediği söyleniyor." ifadesiyle söz konusu planı duyurdu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimi mensuplarının yetkilerini kötüye kullandığına dair iddiaları aktaran Pritzker, "Bir şey açık ki bunların hiçbiri Illinois'i daha güvenli hale getirmiyor." ifadelerini kullandı.

Pritzker, "Trump'ı gücü kendi elinde toplamakla" eleştirerek, "Trump'ın şehir sokaklarımızı militarize etmesi, suçla mücadele veya kamu güvenliği ile ilgili değil. Bunu şimdi veya 2026 seçimlerinde ne yapmayı planladığı, hepimizi endişelendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı yapılan protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a ve geçen ay da suçlularla mücadele kapsamında Washington DC'ye Ulusal Muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın Washington polis teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için Ulusal Muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli bir şekilde güç ele geçirme" olarak nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

Trump, aynı çerçevede başta Chicago olmak üzere Baltimore ve Portland gibi Demokratların yönettiği diğer şehirlere de asker göndereceğini dile getirmişti.