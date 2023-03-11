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İlkel teleferik kurarken akıma kapılan 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kamerada

Güncel Haberler

Rize'nin Güneysu ilçesinde Muhammet Erkan ile Ali Demirkan, yamaç arazideki çay bahçesine kurmak istedikleri ilkel teleferiğin çelik halatının elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapılıp, ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün sabah Güneysu ilçesi Ortaköy köyünde yaşayan Muhammet Erkan ile Ali Demirkan, yamaç arazideki çay bahçesine 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kurmak için çalışma başlattı.

AĞIR YARALANDILAR

Erkan ve Demirkan, dere yatağına yakın alanda, germeye çalıştıkları teleferiğin çelik halatının, bölgeden geçen elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralanan Erkan ve Demirkan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

İlkel teleferik kurarken akıma kapıldılar; o anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise çevredeki özel çay fabrikasına ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, teleferik telini tutan 2 kişinin, aniden çıkan alev sonrası akıma kapılıp, dereye düştüğü görülüyor.

İlkel teleferik kurarken akıma kapıldılar; o anlar kamerada

İlkel teleferik kurarken akıma kapıldılar; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güneysu Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

elektirikle uğraşmak elektirik hattının etrafında uğraşmak şakaya gelmez yılların ustası işin piri olsanız bile burada yapacağınız bir hata hayatınıza mal olabilir her işi ehline bırakın ehliyseniz yapın yaptığınız işide savsaklamayın bundan birileri zarar görebilir

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