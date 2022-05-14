Ilısu Baraj Gölü havzası 150 bin fidanla erozyondan korunacak - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman İşletme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında dikilen 150 bin fidanla Ilısu Baraj Gölü havzasında erozyon önlenecek.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen yılın sonunda hayata geçirilen "Hasankeyf Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrol" projesi ile Ilısu Baraj Gölü havzası kıyısında bulunan 1071 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Proje kapsamında 150 bin fidanın dikildiği orman sahasında 140 binden fazla tohum da toprakla buluşturuldu. Fıstık çamı başta olmak üzere, Siirt fıstığı, zeytin, badem ve meşe gibi gelir getirici türlerden oluşan alan gelecekte bölgede yaşayan vatandaşlara da ekonomik açıdan katkı sunacak.

Hasankeyf daha yeşil olacak

Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AA muhabirine, proje kapsamında 1071 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi. Daha yeşil bir Hasankeyf için gerçekleştirilen proje ile belirlenen alanda 150 bin fidan dikildiğini ve 140 bin tohumun toprakla buluştuğunu belirten Öztürk, bu sayede Ilısu Baraj Gölü havzasının da erozyondan korunacağını dile getirdi. Dikilen ağaç türleri arasında çoğunlukta fıstık çamı olduğunu ve bölge köylüsünün gelecekte fıstık çamından ekonomik gelir elde edeceğini anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Fıstık çamı ileride köylülerimizin yararlanabileceği bir türdür. Ayrıca köylülerimize katkı olarak ulaşım yollarının da yapılmış olması çok önemli. Çünkü 1071 hektarlık ağaçlandırma sahası içerisinde vatandaşların ekip dikebilecekleri tarım arazileri de mevcut. Onlara da ulaşım sağlandı. Bu nedenle hem köylüye katkı sağlayacak hem de orman açısından da entegre bir çalışma yapıldı."

Öztürk, baraj havzası sahil şeridinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasının bölge turizmine de katkı sunacağına işaret ederek baraj havzasındaki koylarda vatandaşların turistik tesis de açabileceklerini dile getirdi. Öztürk, "Projeyle bölgeye hem doğal bir güzellik kattık hem de gelecekte turizm açısından değerlendirilebilecek bir alan oluşturduk." dedi.

Hasankeyf ilçesine 25 bin fidan dikildi

Yeni yerine taşınan Hasankeyf ilçesinde de yeşil alanların artırılması amacıyla ağaçlandırma çalışması yaptıklarını bildiren Öztürk, 25 binden fazla boylu fidan diktiklerini ve ağaçlandırılan alanlarda sulama çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bölge köylüsü ekonomik gelir elde edecek

Hasankeyf Tepebaşı köyü muhtarı Mehmet Ali Yiğiz de daha önce orman köylüsü olmadıklarını, yapılan ağaçlandırma ile orman köylüsü statüsü kazandıklarını belirtti. Ağaçlandırma yapılan alanda bulunan arazilerine yol olmadığı için ulaşım sağlayamadıklarını, ağaçlandırma çalışması ile açılan yollar sayesinde atıl durumdaki arazilerini de işleyebildiklerine değinen Yiğiz, çalışma için yetkililere teşekkür etti. Ağaçlandırma bölgesinde özellikle gelir getirici türlerin dikildiğine işaret eden Yiğiz, bölge köylüsünün gelecekte bu ağaçlardan ekonomik gelir elde edeceğini söyledi. Yiğiz, şöyle konuştu:

"Suyun karşı tarafı tamamen yemyeşil bir görünüme kavuşacak ve turizme de çok büyük katkısı olacak. Bu bölgede yeşil alan fazla olmadığı için suyun hemen kenarında olan bu ağaçlandırma alanlarına insanlar rağbet edecek. Bu ağaçlar büyüdüğünde insanlar gelip buralardan istifade edecekler."