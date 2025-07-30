Ilgın'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok

Ilgın'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Can ve Mal Kaybı Yok
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Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, Ilgın merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını açıkladı. Başkan Apil, deprem sonrası tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

'CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK'

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, merkez üssü Ilgın olan 4.3 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve hasarın oluşmadığını belirtti. Apil, "Hepimize geçmiş olsun. Sahadaki ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. Allah büyüğünden korusun. Allah kimseye böyle büyük afetler yaşatmasın, geçmiş olsun.' 'dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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