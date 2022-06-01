İletişim Başkanı Altun: İnternet haber siteleri ve çalışanlarına dair ilerici adımlar atılıyor - Haberler

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, TBMM gündemindeki Dezenformasyon Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Gazetecilik mesleğinin daha ilkeli, nitelikli ve saygın şekilde icra edilmesi sağlanıyor. İnternet haber siteleri ve çalışanlarının haklarına dair de ilerici adımlar atıldığını görüyoruz. İnternet haber sitelerinin de resmi ilan ve reklamları yayınlayarak süreli yayınların faydalandığı imkanlardan faydalanması öngörülüyor" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, başkanlığın konferans salonundaki 'Türk Basın Tarihini Yeniden Düşünmek Sempozyumu'na katıldı. Türkiye'nin 20 yılda elde ettiği kazanım ve ilerlemelerin medya alanında da yansımasını bulduğunu aktaran Fahrettin Altun, "Daha özgür ve çok sesli bir medya ortamının 20 yıl içerisinde oluştuğunu, açık ve net bir şekilde, korkusuzca ifade ediyorum. Medya özgürlüğü ve ifade hürriyeti de geçmişte olmadığı kadar bugün genişletilmiştir, güvence altına alınmıştır. Bu gerçeğe rağmen bu kavramlar, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine çarpıtılmış ve istismar edilmiş yaklaşım, değerlendirmelerle, Türkiye karşıtlığının bir malzemesi olarak kullanılmaya çalışılıyor. Türk basınının bir kısmının ne yazık ki darbelere zemin hazırladığını, 5'inci kol faaliyetleri yaptığını, itibar suikastlığına giriştiğini maalesef görüyoruz. Basının, sadece ve sadece demokrasiyi güçlendirme, kamuoyunun haber alma hürriyetine hizmet etme, toplumu sağlıklı ve doğru bir şekilde bilgilendirme doğrultusunda çalışması gerektiği açıktır. Ancak yine görüyoruz ki bir kısım basının, yerli ve milli bir çizgide durmak yerine bugün hala müstemleke (sömürge) zihniyetin adeta borazanlığını yaptığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Popülist yayın politikalarının kamu yararının önüne geçmesi ise medyanın demokratik sistemlerde oynadığı kritik rolü zayıflatan bir unsura dönüşüyor" diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' paradigmasını tüm iletişim platformlarında en güçlü şekilde haykırmalıyız. Bu yaklaşımın yaslandığı değerleri vatandaşlarımıza ve dünya kamuoyuna en doğru şekilde aktarmalıyız. Büyük ve güçlü Türkiye, uluslararası alanda etkisini ve hareket kabiliyetini artırdıkça, ülkemize yönelik dezenformasyon, mezenformasyon ve malenformasyon kampanyalarının şiddeti ve büyüklüğü de artıyor. Bu nedenle Türkiye karşıtı kampanyalara karşı daha dirençli bir Türk basınına, medyasına sahip olmalıyız. Her birimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı iletişim seferberliği doğrultusunda gayret göstermeliyiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bütün imkanlarımızla basın camiasında hakikat için emek veren herkesin yanındayız. Başkanlık olarak stratejik iletişimden halkla ilişkilere, kamu diplomasisinden medya ile ilişkilere, geniş bir yelpazede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Tüm gayretimizle Türkiye İletişim Modeli'ni inşa etmeye, yükseltmeye çalışıyoruz."

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Haber: Vuslat AY/ANKARA,