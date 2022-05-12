İlber Ortaylı'dan sığınmacı yorumu: Hepsini atalım diyenler var, neyi atıyorsun? Koyunlarına kuzularına kim bakacak?
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Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, son günlerde tartışılan sığınmacı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaylı, iş gücünün büyük bir bölümünü oluşturduğu söylediği sığınmacılar için, "Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında." dedi.
Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında son günlerde Türkiye'de tartışılan ve siyasetin birinci konusu olan sığınmacı konusunda konuştu. Sığınmacıların iş gücündeki katkısına dikkat çeken Ortaylı, içinde sadece Suriyeli veya Afganların olmadığı, Uygur Türkleri ve Türkmenlerin de olduğunu ifade etti.
Ortaylı, sığınmacıların çobanlık işleriyle uğraştıklarını ve köylerde bu nedenle istendiklerini dile getirerek şunları söyledi;
"Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında."
İlber Ortaylı, tarihten örnekler vererek, "Suriye devamlı göçmen veren bir yerdir. Osmanlı döneminde de böyledir. Suriye'ye hükmeden 60 yıldır Nusayrilerdir. Bunlar Fransa'da harp okuluna gittiler." dedi.
Suriyelilere ilişkin ayrı bir parantez açan Ortaylı, "Suriye ordusu bir milis ordusudur. Harp kabiliyeti yoktur. Arap dünyası da bizim anladığımız anlamda açık demokrasiye geçiş yoktur. Bir çırpıda ülkelerini terk ettiler. Biz savaş istemeyiz ama savaştan da korkmayız." dedi.