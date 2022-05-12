İlber Ortaylı'dan sığınmacı yorumu: Hepsini atalım diyenler var, neyi atıyorsun? Koyunlarına kuzularına kim bakacak?

Tarihçi İlber Ortaylı katıldığı bir televizyon programında son günlerde Türkiye'de tartışılan ve siyasetin birinci konusu olan sığınmacı konusunda konuştu. Sığınmacıların iş gücündeki katkısına dikkat çeken Ortaylı, içinde sadece Suriyeli veya Afganların olmadığı, Uygur Türkleri ve Türkmenlerin de olduğunu ifade etti.

"SENİN KOYUNUNA, KUZUNA, DANANA KİM BAKACAK?"

Ortaylı, sığınmacıların çobanlık işleriyle uğraştıklarını ve köylerde bu nedenle istendiklerini dile getirerek şunları söyledi;

"Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında."

TARİHTEN ÖRNEKLER VERDİ

İlber Ortaylı, tarihten örnekler vererek, "Suriye devamlı göçmen veren bir yerdir. Osmanlı döneminde de böyledir. Suriye'ye hükmeden 60 yıldır Nusayrilerdir. Bunlar Fransa'da harp okuluna gittiler." dedi.

"SAVAŞ İSTEMEYİZ AMA SAVAŞTAN DA KORKMAYIZ"

Suriyelilere ilişkin ayrı bir parantez açan Ortaylı, "Suriye ordusu bir milis ordusudur. Harp kabiliyeti yoktur. Arap dünyası da bizim anladığımız anlamda açık demokrasiye geçiş yoktur. Bir çırpıda ülkelerini terk ettiler. Biz savaş istemeyiz ama savaştan da korkmayız." dedi.