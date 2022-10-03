İklim Değişikliği, Gazze'de Hurma Hasadı Sezonunda Etkisini Hissettirdi

Gazze'deki hurma yetiştiricileri, iklim değişikliğinin etkisiyle iç açıcı olmayan bir hasat sezonuyla karşı karşıya. Yerel uzmanlar hükümete, hurma üreticilerinin daha dengesiz hale gelen gelecek için desteklenmesi çağrısında bulundu.

Sanaa Kamal

GAZZE, 3 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde Eylül boyunca beklenen hurma hasadı sezonu bir türlü gelmedi. Bölgedeki çiftçilere göre bu, ilkbaharda tozlaşmanın yeterli düzeyde gerçekleşmemesinin ardından iklim değişikliğinin geçim kaynakları üzerindeki somut etkisinin diğer bir kanıtı. Gazze'nin iç kesimindeki Deyr El Balah kentinde yaşayan 70 yaşındaki bir çiftçi olan Ahmed Baraka, 300 hurma ağacının yaklaşık yüzde 40'ının bu sezon meyve vermediğini söyledi. Altı çocuk babası Baraka, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Bu hasat sezonu, onlarca yıldır görülen en kötü sezon... İklim değişikliği, hurma ağaçlarının tozlaşamamasına büyük oranda katkıda bulundu" diye konuştu. Bu yılın hasat sezonunun geciktiğini dikkate alan çiftçiler, hasadın Ekim ortalarında zamanında sona ermesi halinde, evlerde severek tüketilen bu tatlı meyvenin brüt veriminin iç açıcı olmayabileceği konusunda endişeli.

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr El Balah kentinde hasat sezonunda hurma ağacından hurma toplayan Filistinli bir çiftçi, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Baraka, Gazze'de hurma ağaçlarının genellikle havanın ısınmaya başladığı ama yağmurlu olmadığı ilkbaharın başlarında tozlaştığını, ama bu yıl soğuk havaların Mart ve Nisan'a kadar devam etmesi nedeniyle tozlaşma süresinin çok kısaldığını söyledi. "Bu yüzden mali açıdan kar etmek bir tarafa, zarara uğramaktan korkuyorum" diyen yaşlı adam, 30 işçisinin maaşlarını ödeyememekten endişe duyduğunu dile getirdi. Xinhua'ya konuşan Hamas'ın yönetimindeki Tarım Bakanlığı'nın sözcüsü Adham al-Bassiouni, "Normalde abluka altındaki bu kıyı şeridi, yaklaşık 15.000 ton hurma üretirdi, ama bu yıl bu rakam 10.000 tonu geçmeyecek" ifadelerini kullandı. Baraka'ya göre işin daha kötüsü, hurma hasadının Filistin'in bu kıyı şeridinde artan işsizliğe karşı kısa vadeli, ama hızlı bir çare olarak görünmesine karşın, yerel pazarda Gazze ürünlerinin ithal hurmalarla rekabet etmesinin giderek zorlaşması.

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr El Balah kentinde hasat sezonunda hurma toplayan Filistinli bir çiftçi, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de yaşayan bir çiftçi olan Hassam Mohammed, Xinhua'ya verdiği demeçte, mevsimsel toplayıcı olarak çalışarak ailesinin geçimini sağlamayı umduğunu söyledi. "Eskiden günde 12 saat çalışıp her sezonda yaklaşık 500-700 ABD doları para kazanıyordum" diyen 29 yaşındaki toplayıcı, bu sezonsa hem çalışma saatlerinin hem de ücretlerin azaldığını sözlerine ekledi. Üç çocuk babası Mohammed, "Bu yıl sadece 10 dolar için günde sekiz saat çalışıyorum" diye konuştu. Hamas'ın yönetimindeki Tarım Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Gazze'de yaklaşık 12.000 dönüm (yaklaşık 1.200 hektar) tarım arazisinde hurma yetiştiriliyor; bunun yaklaşık 8.500 dönümü verimliyken, geri kalanı verimli değil. Rüzgar ve böcekler, hurma ağaçlarının doğal tozlayıcıları olarak işlev görüyor ve etkinlikleri, geniş iklim modellerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Al-Bassiouni, doğal çevre şartlarının uygun olmaması halinde tüm tozlaşma ve tohumlaşma süreci için insan müdahalesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Kentte bulunan Hurma Geliştirme Sivil Toplumu Yönetim Kurulu Başkanı Islam Abu Shuaib, Hamas yönetimindeki Tarım Bakanlığı'na ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne Gazzeli hurma üreticilerinin daha dengesiz hale gelen gelecek için desteklenmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr El Balah kentinde hasat sezonunda hurma toplayan Filistinli bir çiftçi, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Gazze'de yaşayan bir çiftçi olan Hassam Mohammed, Xinhua'ya verdiği demeçte, mevsimsel toplayıcı olarak çalışarak ailesinin geçimini sağlamayı umduğunu söyledi. "Eskiden günde 12 saat çalışıp her sezonda yaklaşık 500-700 ABD doları para kazanıyordum" diyen 29 yaşındaki toplayıcı, bu sezonsa hem çalışma saatlerinin hem de ücretlerin azaldığını sözlerine ekledi. Üç çocuk babası Mohammed, "Bu yıl sadece 10 dolar için günde sekiz saat çalışıyorum" diye konuştu. Hamas'ın yönetimindeki Tarım Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Gazze'de yaklaşık 12.000 dönüm (yaklaşık 1.200 hektar) tarım arazisinde hurma yetiştiriliyor; bunun yaklaşık 8.500 dönümü verimliyken, geri kalanı verimli değil. Rüzgar ve böcekler, hurma ağaçlarının doğal tozlayıcıları olarak işlev görüyor ve etkinlikleri, geniş iklim modellerine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Al-Bassiouni, doğal çevre şartlarının uygun olmaması halinde tüm tozlaşma ve tohumlaşma süreci için insan müdahalesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Kentte bulunan Hurma Geliştirme Sivil Toplumu Yönetim Kurulu Başkanı Islam Abu Shuaib, Hamas yönetimindeki Tarım Bakanlığı'na ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne Gazzeli hurma üreticilerinin daha dengesiz hale gelen gelecek için desteklenmesi çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin iç kesimindeki Deyr El Balah kentinde hasat sezonunda hurmaları ayıran Filistinli çiftçiler, 2 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)