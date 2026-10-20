İkinci el araç dolandırıcılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

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İkinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte eksper raporları ile ağır hasarlı araçları hasar kayıtsız araç olarak satıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, İstanbul'da faaliyet gösterek Türkiye genelinde araç alım satımı yapan şüphelilerin ikinci el araçların kilometrelerini düşürerek veya sahte eksper raporları ile ağır hasarlı araçları hasar kayıtsız araç olarak satıp çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep olduğu belirlendi.

Soruşturmada, şüphelilerin bu yolla yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettiği, suç işlemek amacıyla bir araya geldiği ve hiyerarşik yapı içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınırken, 4 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Yapılan aramalarda kilometre değişikliği yapıldığı düşünülen araçlar ve dökümanlar ile silah ele geçirildi.

Kaynak: AA