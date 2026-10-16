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İİT adına konuşan Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in E1 planını kınadı

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Ahmet Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde İİT adına İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını ve saldırganlığını kınadı. Yıldız, E1 bölgesinde 2 binden fazla konut inşasını öngören plana tepki gösterip İsrail'i ateşkesin ikinci aşamasına geçmeye çağırdı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, Filistin halkına karşı yürütülen soykırımı ve işgalci güç olarak İsrail'in tırmanan saldırganlığını kınadı.

Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'daki sorunlar üzerine düzenlenen oturumda İİT'nin eleştirilerini ve çağrılarını içeren bildiriyi okudu.

Güvenlik Konseyi'nde İİT Grubu adına konuşan Yıldız, Tel Aviv yönetiminin Gazze ve Batı Şeria dahil, Suriye ve Lübnan'da sürdürdüğü işgal girişimlerinin "uluslararası hukukla çatıştığını" vurgulayarak, Filistinlilerin haklarının korunması ve bu hukuksuzluklara karşı daha güçlü uluslararası eylemlerde bulunulması çağrısında bulundu.

Yıldız, "İsrail işgal makamlarının E1 planını uygulama ve stratejik E1 bölgesinde 2 binden fazla konutun inşasını öngören genişleme planının bir parçası olarak yeni yerleşim yerlerinin inşası için ihaleye çıkma kararını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda İİT'nin, Filistin halkının Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ten herhangi bir bahaneyle yerinden edilmesine yönelik ısrarlı çağrılarını kesin bir dille reddettiğini belirten Yıldız, "İİT Grubu, Filistin halkına karşı yürütülen soykırım niteliğindeki savaşı ve işgalci güç olarak İsrail'in tırmanan saldırganlığını kınamaktadır." dedi.

Yıldız, İsrail'i, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına "derhal geçmeye" ve Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı da dahil olmak üzere BM kararları kapsamındaki taahhütlerine "tam olarak uymaya" çağırdı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden İsrail saldırılarını "daha güçlü bir şekilde kınadıklarını" söyleyen Yıldız, Tel Aviv yönetiminin, Mescid-i Aksa'yı geçici ve özel olarak bölme planlarına karşı uyarıda bulundu.

İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının korunması ve kutsallıklarının muhafaza edilmesinin önemli olduğunu dile getiren Yıldız ayrıca İsrailli yetkililerin, Suriye topraklarından Lübnan'a yönelik saldırıları da dahil olmak üzere, İsrail'in Suriye'ye yönelik süregelen ihlallerini ve saldırganlığını "en güçlü şekilde kınadıklarının" altını çizdi.

Yıldız, Güvenlik Konseyine, Filistinlilerin korunması ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile Lübnan'a yönelik insani yardımların desteklenmesi yönündeki İİT taleplerini iletti.

Kaynak: AA
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