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İğneada Longoz Ormanları İlkbaharla Renklendi

İğneada Longoz Ormanları İlkbaharla Renklendi
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Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları, ağaçların yapraklanması ve çiçeklenmesiyle ilkbaharda rengarenk bir görünüme kavuştu. Doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve çeşitli hayvan türleriyle ziyaretçilerine huzur sunuyor.

Kırklareli'ndeki kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlarından oluşan Longoz Ormanları ilkbaharla renklendi.

Yaklaşık 2 bin 500 dönüm büyüklüğünde, içinde 5 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken İğneada Longoz Ormanları, ilkbaharda ağaç dallarının yapraklanmasıyla yeşil, çiçeklenmesiyle de farklı renklere büründü.

İlkbahar yağışlarıyla su seviyesi artan dereler ile kuşların sesleri ormanda gezenlere ayrı bir huzur veriyor.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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