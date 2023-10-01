Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, devletin koruması altındaki çocukları ziyaret ederek eğitim durumları hakkında bilgi aldı.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, devlet himayesi altında bulunan çocukları ziyaret etti

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, devlet himayesi altında bulunan çocukları ziyaret etti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan, devletin koruması altındaki çocukları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Turan çocukların eğitim durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - IĞDIR