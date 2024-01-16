IĞDIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

IĞDIR Valisi ve Belediye Başkan vekili Ercan Turan, Belediyeye ait barınaktaki hayvanlara yem verip kısırlaştırma operasyonlarını izledi.

Belediyenin Çalpala köyü kırsalındaki geçici hayvan rehabilitasyon merkezine giden Vali Ercan Turan, yetkililerden bilgi aldı. 100 köpeğin bulunduğu barınaktaki hayvanlara elleriyle yem veren Vali Turan, sessiz dostların durumunu görmek için barınağa geldiklerini söyledi. Merkezde görevli veterinerler tarafından yapılan kısırlaştırma operasyonunun izleyen Turan, Dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın canı da bizlere emanet. Çünkü bizler, her canlıyı Allah'ın yarattığı bir güzellik olarak kabul edip onun da yaşama hakkı olduğunu bilen, kabul eden bir kültür ve medeniyetin mensuplarıyız. Merkezde hayvanlara iyi bakılıdını görmek beni memnun etti. Şu anda kısırlaştırma çalışmalarına önem veriyoruz. Sokakta hayvanlarına sahip çıkmamız gerek diye konuştu.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi hakkında Vali Ercan Turan'a bilgi veren Vteriner Hekim Bekir Yılmaz, hayvanların sağlıklı olduğunu ve kısırlaştırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.