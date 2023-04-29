Iğdır'da kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti

IĞDIR'da, dün, iki grubun kavgasında yaralanan 5 kişiden bıçaklanan Mehmet Samur (51) yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

Söğütlü Mahallesi Mevlana Sokak'ta, kahvehanelerin bulunduğu alanda, dün öğle saatlerinde iki grup arasında kadın meselesinden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen, sopa, bıçak, sandalye ve demir çubukların kullanıldığı kavgaya, ihbarla bölgeye giden polis ekipleri müdahale etti. Taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti. Kavgada Mehmet Samur, Murat Samur, Mustafa Samur, Aziz Samur ve İbrahim Çınar yaralandı. Yaralıların bazıları sandalyede oturup, bazıları da masanın üzerine uzanıp ambulansın gelmesini bekledi. Yaralılara müdahale eden yakınları, ellerindeki bezlerle tampon yapıp kanı durdurmaya çalıştı.Yaralılar, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karın ve başından bıçakla yaralanan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Samur, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette ifadelerinin sürdüğü bildirildi.