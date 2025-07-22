Iğdır'da Kaçak İlaç ve Sigara Operasyonu: 4 Gözaltı
Iğdır'da düzenlenen operasyonda, kaçak ilaç ve sigara ticareti yapıldığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 692 paket sigara ve 455 botoks ilacı ele geçirildi.
Iğdır'da düzenlenen kaçak ilaç ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ilaç ve sigara ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
692 paket sigara ile 455 botoks ilacı ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel