Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu - Haberler

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Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu

AA - Bülent Mavzer - Güncel
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Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu

Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu.

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

AA / Bülent Mavzer - Güncel

Yaşar Karadağ, Halfeli, Karadağ, Iğdır, Güncel, Haberler

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