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İdlib'de Rejim Ordusu Saldırısı: 5 Ölü, 38 Yaralı

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Suriye'de İdlib kentinin doğusunda bulunan Serakip ilçesinde rejim ordusu tarafından Sermin köyüne ve İdlib kent merkezine saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

SURİYE'de, rejim ordusunca İdlib kentinin doğusunda yer alan Serakip ilçesinde bulunan birliklerince, Sermin köyüne ve İdlib kent merkezine saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esad rejimi ve destek veren gruplar tarafından İdlib'in doğusundaki Sermin köyü ile İdlib kent merkezine karadan karaya uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Sivil savunma kaynakları tarafından yapılan açıklamada; İdlib kent merkezinde 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 33 sivil yaralandığını, Sermin köyünde de 1 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar bölgede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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