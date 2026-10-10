Haberler

İddiaya göre Beyoğlu'nda makas atan otomobil kamyonetin altına girdi, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Beyoğlu'nda makas atan otomobil kamyonetin altına girdi, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda iddiaya göre makas atarak ilerleyen otomobil, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi park halindeki iki otomobile çarparak dururken, otomobil park halindeki kamyonetin altına girdi, araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

BEYOĞLU'nda iddiaya göre sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki iki otomobile çarparken, makas atan otomobil de park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada, otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 ACN 411 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi park halindeki iki otomobile çarparak dururken, otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bulvarın Taksim istikametindeki iki şeridi ulaşıma kapatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan 5 araçta hasar meydana geldi. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 55 sitede yayınlandı.
Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali

Bir zamanlar vurduğunu deviriyordu! Ünlü ismin son hali şaşırttı
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler

Okan Buruk duymasın! Bu sözler Galatasaray'ı karıştıracak
Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz

Mourinho'dan ültimatom: Yedek kulübesinde bile oturamaz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan transferde büyük sürpriz: Henry Onyekuru

Bursa'dan yılın transferi! Galatasaray efsanesine imza attırıyorlar
Barış Alper'den eleştirilere karşı cevap

Barış Alper'den eleştirilere karşı flaş cevap
Burak Yılmaz'dan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye uyarı: Babamı bile tanımam

Cengiz Ünder ve Çağlar'ı şoke eden uyarı: Babamı bile tanımam
Trump ve Putin'den sürpriz anlaşma! ABD yaptırımları kaldırdı

Trump ve Putin görüştü! ABD'den Rusya için flaş yaptırım kararı

Zeytin festivalinde ortalık karıştı! AK Partili ve İYİ Partili vekiller birbirlerine girdi

Zeytinyağı festivalinde ortalık karıştı! İki vekil birbirine girdi
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı

Geceye damga vuran anlar!
Sivasspor, Pendikspor'a acımadı

Sivasspor'un rakibine hiç acıması yok