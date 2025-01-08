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İDDEF Gazze'ye 36 Ton Taze Gıda Gönderdi

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İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gazze'ye insani yardım kapsamında 36 ton taze gıda malzemesi ulaştırdı. Saldırılar nedeniyle zor durumda kalan bölge halkına yönelik devam eden yardım çalışmaları sürüyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yönelik yardım çalışmaları kapsamında çeşitli sebze ve meyvelerden oluşan 36 tonluk taze gıda malzemesini bölgeye ulaştırdı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insani kriz ciddi şekilde artarken, su, yemek, barınma, yakıt, elektrik ve temel ihtiyaç maddelerine erişimde büyük zorluklar yaşanıyor.

İDDEF, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine tüm bölgelerdeki ekipleriyle 7 Ekim 2023'ten bu yana kesintisiz şekilde hayırseverlerin de desteğiyle acil yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda patates, soğan, salatalık, domates, avokado, portakal ve limon gibi sebze ve meyvelerden oluşan toplamda 36 ton taze gıdayı Ürdün üzerinden bölgeye gönderen İDDEF, malzemeleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen ve çadırlarda hayata tutunmaya çalışan ailelere, sığınma merkezlerine ve okullara dağıttı.

Geçtiğimiz hafta da 1500 çadır ve gıda yüklü 2 tırı Gazze Şeridi'nin güneyine gönderen İDDEF, Gazze'de günlük olarak 500 paket ekmek, 3 bin kişilik sıcak yemek, iki tankerle 25 bin litre su ve konserve et dağıtımını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Deniz Sarıhan - Güncel
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