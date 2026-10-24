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İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Kozay'ı görevden uzaklaştırdı

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ı görevden uzaklaştırdı. Belediyedeki usulsüzlük soruşturmasında Kozay ve eski başkan Soner Çetin'in de aralarında olduğu 34 kişi tutuklanmıştı.

(ANKARA)- İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay,

Hakkında 'Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

SORUŞTURMADA 34 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Çukurova Belediyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 34 kişi bugün tutuklanmış, diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA
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