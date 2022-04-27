İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramı'nda 208 bin personel görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirleri alınacağını ve bu süreçte emniyet ve jandarmadan toplam 208 bin 900 personelin görev yapacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kara yollarında trafik hareketliliği artarken, İçişleri Bakanlığı da tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bakanlık 81 il valiliğine '2022 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirler bayram tatili öncesi 29 Nisan'da başlayacak ve 9 Mayıs'a kadar sürecek.

İçişleri Bakanlığı ayrıca trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içi emniyet kemeri önemini 'Bayramınız Kemerli Olsun', 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye', 'Kemerim Hep Aklımda', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', 'Yol Ver Hayata' ve 'Bir Hareketine Bakar Hayat' mottoları ile dikkat çekecek. Mottoların yazılı olduğu billboardlar asılacak, sosyal medya ve basın yayın organlarından faydalanılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel