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İçişleri Bakanlığı 78 ilde uyuşturucu operasyonunda 1466 kişinin tutuklandığını duyurdu

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İçişleri Bakanlığı son iki haftada 78 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığını, 1466'sının tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, son iki haftada 78 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 2 bin 733 şüpheliden 1466'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 78 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekiplerince son iki haftada operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 1 ton 768 kilo 207 gram uyuşturucu madde ile 2 milyon 236 bin 908 uyuşturucu hapın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "2 bin 733 şüpheli yakalandı, 1466'sı tutuklandı. 414'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." bilgisine yer verildi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar bildirildi:

"İl emniyet müdürlüklerince toplam 78 ilde 3 bin 977 ekip, 9 bin 450 personel, 14 hava aracı ve 46 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak, çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA
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