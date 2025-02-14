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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'e ziyaret

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İl Başkanlığımızda, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarımız ve kıymetli dava arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'miz, 23 yıldır olduğu gibi eser ve hizmet siyasetine en güçlü şekilde devam ediyor."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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