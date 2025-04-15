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Hüyük'te Turizm Haftası Etkinlikleri İçin Muhtarlarla Toplantı

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Hüyük ilçesinde düzenlenen Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirildi. Konya Valiliği ve Hüyük Belediyesi'nin organize ettiği programda, etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Hüyük ilçesinde Turizm Haftası etkinliği kapsamında muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi.

Konya Valiliği tarafından organize edilen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Hüyük Belediyesi'nin hazırladığı program, Hüyük Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Belediye Başkanı Sadık Sefer, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla yapılan toplantıda, Turizm Haftası etkinlikleri konusunda istişare ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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