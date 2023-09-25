Hüsniye Kaya'nın hareketli şarkısı Azka Müzik etiketiyle yayınlandı

Sözü ve müziği Hüsniye Kaya'ya ait olan hareketli şarkı, Azka Müzik etiketiyle YouTube ve tüm dijital platformlarda yayınlandı. Kaşık'ın klibini Bedirhan Eroğlu yönetirken aranjesini Emircan Korkmaz, mix masteringini ise Can Ozan yaptı.