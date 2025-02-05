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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de Basın Toplantısı Düzenledi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Emiroğlu, Bingöl'de Basın Toplantısı Düzenledi
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HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, Bingöl'de düzenlediği basın toplantısında, Zazaca'nın daha fazla konuşulması ve Filistin'e insani koridorun açılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki yardım faaliyetlerine de dikkat çekti.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yunus Emiroğlu, Bingöl'de basın mensuplarıyla buluştu.

Emiroğlu, Bingöl'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Emiroğlu, genelde ve yerelde yapılan doğru çalışmaları desteklediklerini, yanlış giden ve eksik kalan bir şey varsa da en güzel üslupla bunu gündeme taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede Zazaca'nın daha fazla konuşulması adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Emiroğlu, bu anlamda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Filistin'e insani koridonun açılması gerektiğini kaydeden Emiroğlu, Gazze'de enkaz altında olan insanların olduğunu belirtti.

Emiroğlu, "1 yıldır orada bir katliam var, binalar yerle bir olmuş. HÜDA PAR olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu süreçte doktor arkadaşlarımızdan bir ekip gönderdik. Ateşkesten kısa bir süre önce orada çalışmalar yaptılar. Beraber çalıştığımız yardım organizasyonlarıyla da şu anda Gazze'de faaliyetler yürütüyoruz. Burada bir hastane inşa edilmesi için çalışma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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