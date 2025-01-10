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Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast'ın "FETÖ adına suç işlemek"ten yargılandığı davada karar

Hrant Dink cinayeti tetikçisi Samast'ın
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı davada karar açıklandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ogün Samast, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in de aralarında yer aldığı bazı tutuklu sanıkların ise bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla bağlandığı duruşmada, sanıkların ve Dink ailesinin avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, bir önceki celse verilen mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Ogün Samast da "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkındaki dosyanın zaman aşımına uğradığını belirterek, bu sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i "anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapse çarptıran heyet, sanık Adem Sağlam'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, üzerine atılı "anayasayı ihlal" ve "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" suçlarından ise beraatine hükmetti.

Heyet firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca Ogün Samast hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının devamını da kararlaştırdı.

Davanın geçmişi

Hrant Dink cinayetine ilişkin 26 Mart 2021'de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan kararda, bazı sanıklara değişen oranlarda hapis cezası verilmiş, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın dosyası ayrılırken, ölen Şeref Ateş hakkındaki dava düşmüştü.

Mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında başka suçlardan da işlem yapılması için yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Faruk Sarı, Yahya Öztürk ve Adem Sağlam'ın, Hrant Dink'in, azmettiriciler Yasin Hayal ve grubunca tasarlanıp tetikçi Ogün Samast tarafından öldürüleceğinden haberdar oldukları, görev, yetki ve konumları gereği önleme yükümlülükleri bulunmalarına rağmen cinayeti işleyecek örgüte operasyon yapmayıp Dink'e şahsi, fiziki ve mekansal koruma sağlamadıkları ve FETÖ'nün yıkıcı emelleri doğrultusunda hareket ettikleri belirtilmişti.

İddianamede sanıkların, cinayetin önlenmesi ve müdahale edilmesi noktasında yetki ve sorumlulukları bulunmasına rağmen olay tarihine kadar görevlerini yerine getirmekte kasıtlı olarak ihmali davrandıkları ve cinayetin işlenmesini sağladıkları öne sürülmüştü.

Dönemin Trabzon Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk ve komiser yardımcısı Adem Sağlam'ın "anayasayı ihlal", "belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 6'şar aydan 35'er yıla kadar hapisleri istenen iddianamede, sanıklar Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer'in "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilmişti.

İddianamede, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'in "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri istenmişti.

Samast hakkındaki yeni dava birleşti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetin tetikçisi Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianamede ise Samast'ın "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenmişti.

Ogün Samast'ın "suça sürüklenen çocuk" olarak gösterildiği iddianamede, Arat, Delal, Hasrof ve Rahil Dink ile Sera Dink Nazarıan'a "müşteki" olarak yer almıştı.

Samast'ın FETÖ üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği, örgütün yönetici ve üyeleriyle irtibatını gösteren delillerin olduğu belirtilen iddianamede, bir kısım delillerin şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le Samast'ın, Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu aktarılmıştı.

Samast'ın, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olduğu için bu suç üçte bir oranında düşürülürken, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan yarı oranındaki artırımla yine aynı cezaya çarptırılması öngörülmüştü.

Samast hakkındaki bu iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilmişti.

Samast 15 Kasım'da tahliye edilmişti

Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 25 Temmuz 2011'de Hrant Dink'e yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. Olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya düşürmüştü.

Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 lira adli para cezasına çevirmişti.

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapse çarptırılmıştı.

Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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