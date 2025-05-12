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Hocalı Parkı'ndaki Hitabeye Zarar Verildi

Hocalı Parkı'ndaki Hitabeye Zarar Verildi
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SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki Hocalı Parkı girişinde bulunan ve Hocalı Katliamı şehitlerinin anıldığı hitabeye zarar verildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki Hocalı Parkı girişinde bulunan ve Hocalı Katliamı şehitlerinin anıldığı hitabeye zarar verildi. Üzeri harçla kapatılan hitabe, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Haluk Erülgen Bulvarı'ndaki Hocalı Parkı girişinde bulunan, üzerinde '26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin anısına...' yazılı hitabenin üzeri kimliği belirsiz kişi ve kişilerce harçla kapatıldı. İhbar sonrası parka gelen Karasu Belediyesi Zabıta ekipleri, harcı temizleyerek hitabeyi eski haline getirdi. Polis, hitabeye zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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