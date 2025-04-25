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Hızlı Geçiş Sistemi'nde 110 km ile Ceza Yedi

Hızlı Geçiş Sistemi'nde 110 km ile Ceza Yedi
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Çekmeköy'de HGS gişelerinden 110 kilometre hızla geçen sürücü M.Ö, sosyal medyada yaptığı paylaşımla jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Ehliyetine 4 ay el konulan sürücüye toplamda 6 bin 320 lira ceza uygulandı.

Çekmeköy'de, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gişelerinden "hızlı geçme" akımına katılan sürücünün ehliyetine 4 ay süreyle el konuldu.

Aracıyla Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçen sürücü M.Ö'nün bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyasından paylaşması üzerine İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan sürücü M.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısız araç kullanmak", "trafik kurallarına uymamak", "trafik akışını engellemek" ve "takip mesafesine uymamak" maddelerinden 6 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 4 ay süreyle el konulan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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