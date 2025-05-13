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Hindistan saldırısında eşini kaybeden baba, oğluna annesinin doktora gittiğini söyleyerek acısını gizliyor

Hindistan saldırısında eşini kaybeden baba, oğluna annesinin doktora gittiğini söyleyerek acısını gizliyor
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NEELUM MUSTAFA DEVECİ /MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Hindistan ordusunun düzenlediği saldırıda eşini kaybeden baba Abdul Şafi, annesini soran 3 yaşındaki oğluna, "Doktora gitti, gelecek diyorum.

NEELUM MUSTAFA DEVECİ /MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Hindistan ordusunun düzenlediği saldırıda eşini kaybeden baba Abdul Şafi, annesini soran 3 yaşındaki oğluna, "Doktora gitti, gelecek diyorum." dedi.

Hindistan ordusunun, Azad Keşmir'in Kontrol Hattı'na yakın bir bölgede bulunan Şokot köyüne 9 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 27 yaşındaki 2 çocuk annesi Kosar Şafi öldürüldü.

Genç anneden geriye 3 yaşındaki Muhammed Hüseyin ve 1 yaşındaki Muhammed Hasan isimli 2 öksüz çocuk kaldı.

İki çocuğuyla yalnız kalan baba Şafi, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyor.

Sütten kesilmemiş bebeği Hasan'ı akrabalarının yanına göndermek zorunda kalan Şafi, oğlu Hüseyin ile Şokot köyünde yaşıyor.

Annesinin öldüğünü çevredekilerden duyan 3 yaşındaki Hüseyin, bir an olsun bile babasından ayrılmak istemiyor.

Hindistan ordusunun düzenlediği saldırı nedeniyle hayatları sonsuza dek değişen acılı baba ve oğlu, komşuları ile akrabalarının desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

18 saat eşinin cansız bedeniyle beklemek zorunda kalmış

Baba Şafi, hayat arkadaşını kaybettiği saldırı anını ve içinde bulundukları zorlu şartları AA muhabirine anlattı.

Eşi ve çocuklarıyla avluda oturdukları sırada saldırının gerçekleştiğini belirten Şafi, "Biz orada (avluda) oturuyorduk, eşim çay yapmak için mutfaktaydı. Birden ateş geldi ve burayı (evinin mutfağının duvarı) hedef aldı ve şarapnel parçası geldi ve o kadar duman oldu ki etrafı görmek mümkün değildi. Duman bittiğinde eşimin şehit olduğunu gördüm, tanınmaz haldeydi." dedi.

Hindistan ordusunun Şokot köyüne yönelik saldırılarının saatlerce sürmesi nedeniyle komşularının yardımına gelemediğini vurgulayan Şafi, "Bu durumda insanın yapabileceği hiçbir şey yok. 18 saat boyunca eşimin cansız bedeniyle tek başıma bekledim." diye konuştu.

"Çocuklarıma şimdi kim annelik yapacak?"

Şafi, küçük oğlu Hasan'ın henüz sütten kesilmediğini dile getirerek, "Küçük çocuklarım var biri 3 yaşında diğeri ise 1 yaşında. Şimdi çocuklarıma kim annelik yapacak? Annesiz onlara nasıl bakacağım?" ifadelerini kullandı.

"Büyük oğlum 'baba anneme bomba isabet etti ve o öldü' diyor"

Herhangi bir askeri hedef olmamasına rağmen Hindistan ordusunun köylerini hedef aldığını kaydeden Şafi, "Bize zulüm ettiler. Biz bu zulmün bitmesini istiyoruz. Günahsız insanlar Hindistan ordusunca burada şehit ediliyor."

Küçük oğlunun 1 yaşında olması nedeniyle olanlardan habersiz olduğunu ancak 3 yaşındaki oğlu Hüseyin'in, sürekli annesini sorduğunu söyleyen Şafi, şu ifadelere yer verdi:

"Büyük oğlum bana 'Annem nerede?' diye sorduğunda, 'Annen doktora gitti ve geri gelecek' diyorum. Oğlum annesinin öldüğünü öğrenmiş ve 'Hayır baba, anneme bomba isabet etti ve o öldü' diyor."

"Anne şefkati olmadan çocuklarıma nasıl büyüteceğim?"

Şafi, eşi olmadan çocuklarını nasıl büyüteceğini bilmediğini ve oğullarının küçük olması nedeniyle anne şefkatine çok fazla ihtiyaç duyduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Burada (köyde) hep gariban insanlar var. Evim yıkıldı ve eşim şehit oldu. Bizim için gelecek artık çok daha zor olacak. Anne şefkati olmadan çocuklarıma nasıl gelecek vereceğim? Anne şefkatini sadece anne verebilir. Bu eksiliği hiçbir şekilde tamamlayamam. Hiç kimse de tamamlayamaz."

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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