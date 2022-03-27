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Hindistan orta menzilli füze test etti

AA - Emel Öz - Güncel
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Hindistan orta menzilli füze test etti

YENİ Hint ordusu, Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti.

YENİ Hint ordusu, Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti.

Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşundan yapılan açıklamada, orta menzilli yüzeyden havaya füzenin Balasore'da yerel saatle 10.30 sularında test edildiği belirtildi.

Açıklamada, füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi.

Hindistan, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart'ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

AA / Emel Öz - Güncel

Araştırma, India, Mart, Füze, Güncel, Haberler

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