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Hindistan'ın Gwalior'unda tapınak yakınında kalabalığa kamyon çarptı, 15 kişi öldü

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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Gwalior'da kamyon, Shitala Mata Tapınağı yakınındaki kalabalığa çarparak 15 kişinin ölümüne, 30'dan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis, kazanın mekanik arıza nedeniyle olabileceğini belirtirken 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, kamyonun tapınak yakınında toplanan kalabalığa çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Hint basınındaki haberlere göre polis, bir kamyonun eyaletin Gwalior kentindeki Shitala Mata Tapınağı yakınında toplanan kalabalığa çarptığını açıkladı.

Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirten polis, kamyonun önce yoldaki tezgahlar ve ibadet için toplanan kişilere çarptığını, ardından tapınağın giriş kapısına çarparak duvarın bir bölümünün çökmesine neden olduğunu kaydetti.

Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İlk incelemelere göre kazanın mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ve sürücünün aracın kontrolünü kaybettiği değerlendiriliyor.

Hindistan Başbakanlık Ofisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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