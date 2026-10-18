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Hindistan'da tapınağa yürüyen kalabalığa kamyon daldı, 12 kişi öldü

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Madhya Pradesh'in Gwalior kentinde Sheetla Mata Tapınağı yakınında kalabalığa dalan çeltik yüklü kamyon nedeniyle 12 kişi öldü, yaklaşık 30 kişi yaralandı. Polis, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

YENİ DELHİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde bulunan bir tapınağın yakınlarında yüksek hızla ilerleyen kamyon kalabalığın arasına daldı. Olayda aralarında kadınların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Yerel polisin pazar günü yaptığı açıklamaya göre olay, cumartesiyi pazara bağlayan gece Madhya Pradeş eyaletine bağlı Gwalior kentinde bulunan ünlü Sheetla Mata Tapınağı yakınlarında meydana geldi.

Yaralıların bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve birçoğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Üst düzey bir polis yetkilisi, çeltik yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan aracın polis barikatlarını devirdikten sonra tapınağa doğru yürüyen grubun arasına daldığını ve tapınağın duvarına çarparak durabildiğini aktardı.

Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Kaynak: Xinhua
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