Herson ve Mikolayev'den kaçan göçmenlerin sığınağı: Odessa

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken savaşın etkilerinden kurtulmak isteyen sivillerin güvenli bölgelere göçü de devam ediyor. Herson'dan kaçtıktan sonra Mikolayev'e sığınan siviller, buranın da Rus güçleri tarafından vurulmasının ardından daha güvenli olduğuna inandıkları Odessa'ya geldi.