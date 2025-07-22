Her Yaşta Beyin Sağlığı Konferansı Düzenlendi

Türk Nöroloji Derneğince Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "22 Temmuz Dünya Beyin Günü" dolayısıyla düzenlenen konferansta, beyin sağlığı ve hastalıklarına karşı önleyici tedbirler ele alındı.

Mazhar Osman Eğitim ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, doğum öncesi dönemden ileri yaşa kadar yaşamın tüm evrelerinde beyin sağlığını desteklemenin önemi, bunun bilimsel ve toplumsal yönleri konuşuldu.

Konferansta, bu yılın ana teması olan "Her Yaşta Beyin Sağlığı" kapsamında, beyin sağlığının doğum öncesinden itibaren nasıl şekillendiği, nörolojik hastalıkların önlenmesi, yaşam tarzı faktörlerinin beyin üzerindeki etkileri ve ileri yaşlarda sağlıklı yaşlanma için yapılabilecekler uzman hekimlerce değerlendirildi.

Konferansta konuşan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, tarihine dikkati çektiği Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türkiye'deki uzman ve akademisyenlerin eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Terzi, nöroloji alanında çekirdek eğitim müfredatının önemine değinerek, "Akademik ve geniş araştırma görevlisi kadrosuyla Bakırköy bizim göz bebeğimiz. Bugün Bakırköy'de olmamızın temel sebebi ise nörolojik ve psikiyatri alanında öncü olması. Türkiye'nin pek çok ilinden elde etmiş olduğumuz gözlemler ve geri bildirimler doğrultusunda amacımız derneğimize akredite olabilmeleri." diye konuştu.

Türk Nöroloji Derneği olarak araştırma ve geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Terzi, "İstiyoruz ki Türk nörologları araştırsın, geliştirsin ve inovatif çalışmalar yapsın. Eğitimi en iyi şekilde organize etsin, eğitimde bir eksiklik varsa Bakırköy'de yoğun bakımı öğrensin ve mezun olduğunda da kendini teorik ve pratik yönden donanımlı hissedebilsin." ifadesini kullandı.

"Her Yaşta Beyin Sağlığı" etkinliğiyle beraber topluma mesaj verebilmenin önemli olduğunu vurgulayan Terzi, bilgi kirliliğini, yanlış bilinenleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları topluma aktarmanın önemine değindi.

Murat Terzi, hastaların periyodik kontrollerinin yapılıp en etkin tedavi seçeneklerine ulaştırılmasını istediklerini belirterek, "Bu süreç içerisinde nörolojik hastalıklara baktığımızda en önemli etkeni fiziksel ve zihinsel engelli bireyler oluşturuyor. Burada hem aile bireylerine hem de devlete olan bir yükü var. Bu açıdan bakıldığında da biz bugün vermek istediğimiz mesajı sadece hastalara değil bütün topluma vermek istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki her yaşta beyin sağlığını önemsiyoruz. Anne daha hamileliğinden önce bu eğitimi almalı, gebeliğinde ve sonrasında aile bilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Nuray Namlı, sağlığın yaşlandıkça değil, daha anne karnında yaş almadan temellerinin atıldığını dile getirdi.

Namlı, psikiyatri, nöroloji, beyin cerrahisi ve çocuk-ergen psikiyatrisi olmak üzere dört farklı branşta hizmet verdiklerini aktararak, "Hastanenin temelinde nörolojinin derin bir izi var. Burası Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri. Buranın geçmişten aldığımız bir yükü var, hakkıyla üstlenmeye çalışacağız." dedi.