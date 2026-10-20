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Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot sevkiyatını henüz onaylamadığı iddia edildi

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WSJ'ye konuşan kaynaklar, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'nın talep ettiği Patriot sevkiyatını resmen reddetmediğini ancak onay adımlarını tamamlamadığını öne sürdü. Gecikme, Trump'ın Rusya yaptırımlarını askıya aldığı ve Zelenskiy ile gerilimin arttığı dönemde geldi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadığı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynaklar, Savunma Bakanı Hegseth'in, Ukrayna'nın balistik füzelerin önlenmesi amacıyla talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin ??????sevkiyatını resmi olarak reddetmediğini ancak onaylanması için gereken adımları tamamlamadığını öne sürdü.

Söz konusu gecikme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya aldığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilisi, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla taraflarla görüşme konusunda yapıcı rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump, son dönemde ilişkilerinin gerildiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy'nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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