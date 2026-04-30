Hegseth, 60 günlük yasal sınırlandırmaya rağmen İran'la savaşın onaysız devam edebileceğini savundu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savundu.

Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon'un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları cevaplandırdı.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi önündeki ifadesi sırasında Orta Doğu'da devam eden savaşa değinen Hegseth, ABD ile İran arasındaki ateşkes nedeniyle Kongrenin onayı olmadan İran'la süresiz savaş halinde kalabileceğini savundu.

Hegseth, 2 Mart'ta başlayan 60 günlük süre konusunda ısrarla yöneltilen sorulara yanıt olarak savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongreden ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın, "Beyaz Saray'a ait olduğunu" söyledi.

Savunma Bakanı, "Şu anda ateşkes halindeyiz ve anladığımız kadarıyla 60 günlük süre ateşkes döneminde durduruluyor." dedi.

ABD'nin savaştan çekilmesi için tanınan 60 günlük yasal süreyi geçersiz kıldığı yönündeki genel iddiası, Demokrat senatörlerin tepkisini çekti ve itirazlara yol açtı.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinin Demokrat üyeleri, mevcut yasanın Beyaz Saray'ın ya cuma günü bölgeden asker çekmeye başlamasını ya da iki aydır devam eden savaş için Kongrenin onayını almasını zorunlu kıldığını belirtti.

"Burada ciddi anayasal endişelerimiz var"

Hegseth'e bu konuda tepki gösterenlerin arasında yer alan Virginia Senatörü Tim Kaine, "Bu, yönetim için gerçekten önemli bir hukuki soru ortaya çıkaracak. Burada ciddi anayasal endişelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Kaine'i destekleyen Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, "Savaş eylemleri arasında abluka da yer alır. ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştır." diyerek, ateşkes süresinde de aslında savaşın devam ettiği görüşünü savundu.

ABD'de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı, birlik konuşlandırması veya saldırılarından sonraki 48 saat içinde yönetimin Kongreye danışmasını ve yasa koyucular operasyonların devamına izin vermedikçe 60 gün içinde geri çekilmeyi zorunlu kılmaktadır.

Aynı karara göre ABD hükümeti, askeri kuvvetlerin geri çekilmesine yardımcı olmak için bu süreyi 30 gün daha uzatabilir.