Üye Girişi
Haberler

Hazar Gölü Çevresinde Fidan Dikimi Yapıldı

Hazar Gölü Çevresinde Fidan Dikimi Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, ağaçlandırma çalışmasıyla orman varlığını artırmayı ve bölgenin turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü çevresinde fidan dikimi yapıldı.

Sivrice Belediyesi ile Doğayı Sev Çevreyi Koru Derneği işbirliğiyle başlatılan ağaçlandırma çalışması kapsamında ilçe merkezinin Hazar Gölü kıyısında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Belediye Başkanı Ebubekir Irmak ilçenin orman varlığını artırmak, toprağı ve su havzalarını korumak istediklerini söyledi.

İlçede mavi ve yeşili buluşturup, daha temiz bir Hazar Gölü oluşturmak istediklerini dile getiren Irmak, ilçeyi bölgenin turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Belediye personeli ve dernek üyeleri daha sonra fidan dikimi yaptı.

Kaynak: AA / Fevzi Dağ - Güncel

Ebubekir Irmak Hazar Gölü Sivrice Güncel Turizm Çevre Yaşam

18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu

Rojin'den acı haber geldi

 Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

Ayşenur'un babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

 CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun

Özel, Bahçeli'ye destek verdi
Hamile kadın metrobüste doğum yaptı

Metrobüste doğum yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM işçi alımı ne zaman, şartları ne? 2024 TBMM Kurası ne zaman? BAŞVURU linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bağcılar, Maltepe, Kadıköy, Tuzla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı mı, hangi illerde açıklanacak? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Oğuzeli 15-16 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyvah Eyvah 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hamile kadın metrobüste doğum yaptı! Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) 16 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Victoria's Secret televizyonda yok mu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı Bir Gece Masalı canlı izle! 15 Ekim Salı Bir Gece Masalı 7. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ZİRAAT BANKASI ÇÖKTÜ MÜ? Ziraat Bankası'na neden girilmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.