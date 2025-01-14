Hayatta İyilik Var Derneği'nden Filistinli Ailelere Destek

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'daki Filistinli ailelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla bu ülkede şubeleri bulunan Türk gıda ve tekstil mağazasıyla anlaşma sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, anlaşma neticesinde Mısır'daki Filistinli aileler, kendilerine verilen özel alışveriş kartıyla bu ülkede 356 şubesi bulunan yerli gıda zinciri markasının mağazalarından 15 günde bir alışveriş yapabiliyor.

Yine Mısır'da şubeleri bulunan yerli giyim markasından da Filistinliler ayda bir kez kıyafet ihtiyaçlarını temin ediyor.

Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, Mısır'ın birçok şehrinde Filistinli ailelerin olduğunu anımsatarak, "Bir ailenin ihtiyacını bir defa gidererek geri çekilmek, bizim açımızdan düşünülür şey olmadığından buna çözüm üretmemiz gerekiyordu. Bize destek olan ve isteğimizi geri çevirmeyen her iki markaya da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.