Hattat Savaş Çevik'in 'Çizgi Ötesi' adlı hüsnühat sergisi sanatseverlerle buluştu

Hattat Savaş Çevik'in son dönem eserlerinden oluşan "Çizgi Ötesi" adlı hüsnühat sergisi sanatseverlerle buluştu.

Nevmekan Sahil Galeri'deki serginin açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Çevik, AA muhabirine, hüsnühat sanatına 50 yıl önce başladığını belirterek, "24. kişisel hat sergimi açıyorum. Sergide 47 eserim var. Bu eserlerin içinde klasik olanlar da var." dedi.

Hüsnühat sanatında hem klasik hem de yenilikçi eserler veren Çevik, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yazı ve tipografi hocalığı yaptım. Daha sonra Haliç Üniversitesi'nde Grafik Tasarım Bölümü'nü kurdum. Orada da 17 yıl çalıştım. Dolayısıyla benim geçmişimde grafik ve tasarım hocalığı var. Kaligrafi ve tipografiyle hat sanatı birleştiği zaman ortaya çok özgün şeyler çıkabiliyor. Hat sanatında farklı kompozisyon biçimlerini ilk defa ben ortaya koydum. Farklı yazı formları geliştirdim. Benim geliştirdiğim çarpaz müsenna yazı formu, yerli ve yabancı hattatlar tarafından kullanılıyor."

Sergi, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.