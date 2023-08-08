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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı'da Sanayi Esnafıyla Buluştu

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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde sanayi esnafıyla bir araya geldi. Vali Masatlı, ilçedeki programı kapsamında Yeni Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Görüştüğü esnafın talep ve önerilerini dinleyen Masatlı, çalışmalarda kolaylık diledi. Masatlı'ya programında Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da eşlik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Vali Masatlı, ilçedeki programı kapsamında Yeni Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu.

Görüştüğü esnafın talep ve önerilerini dinleyen Masatlı, çalışmalarda kolaylık diledi.

Masatlı'ya programında Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA / Ayşe Güler Tokdemir - Güncel

Mehmet Hacıoğlu Mustafa Masatlı Hatay Valiliği Güncel Haberler

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