Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı'da Sanayi Esnafıyla Buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesinde sanayi esnafıyla bir araya geldi. Vali Masatlı, ilçedeki programı kapsamında Yeni Küçük Sanayi Sitesi'ne ziyarette bulundu. Görüştüğü esnafın talep ve önerilerini dinleyen Masatlı, çalışmalarda kolaylık diledi. Masatlı'ya programında Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da eşlik etti.