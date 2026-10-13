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Hatay Samandağ'da jandarmanın bulduğu bitkin ak pelikan koruma altına alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Pelikanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sahilde jandarma tarafından bitkin halde bulunan ak pelikan koruma altına alındı.

İlçedeki Kapusuyu Mahallesi'nde sahilde göç yolundaki bir ak pelikanı bitkin halde bulan jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ak pelikan, ekipler tarafından koruma altına alındı. Pelikanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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