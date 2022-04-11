Hatay Reyhanlı'daki Kırıkhan T1 tünelinde ışık göründü

REYHANLI, HATAY (Haberler.com) - Tahtaköprü Barajından Reyhanlı Barajına su takviyesi sağlamak amacıyla sürdürülen Kırıkhan Karasu Kanalında incelemelerde bulunan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, çizmeleri giydi vesualtındaki tüneli baştan sona yürüdü. Yayman'a DSİ Şube Müdürü Fatih Mıyman, Kırıkhan ilçebaşkanı Ömer Erdal Çelik, muhtarlar, Çiftçiler ve köylüler eşlik etti.

TÜNELDE IŞIK GÖRÜNDÜ

Tahtaköprü Barajının 9 metre yükseltilmesi ve Manzelet Barajındaki takviyeyi sağlayacak kanalların tamamlanması ardından, son yıllarda kuraklığa karşın bölgenin büyük bölümünde sulama suyu sıkıntısı ortadan kalktı.

Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bölgenin diğer hayati projesi Tahtaköprü - Reyhanlı Barajı arasındaki takviyeyi sağlayacakT1 tünelindeki çalışmalarda ışığın görüldüğünü ve tünelin açıldığı müjdesini verdi.

KIRIKHAN KARASU KANALINDA 2023'TE SU AKACAK

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tahtaköprü ile Reyhanlı Barajı arasındaki takviye kanalında 2 tünelin yer aldığını belirtti. T1tünelinin 1373 metre uzunlukta olduğunu, buradaki çalışmalarda ışığın görüldüğünü söyledi.

DSİ yetkilileriyle birlikteT1 tünelini boydan boya yürüyen Yayman, tünelin içinden şu açıklamayı yaptı "Reyhanlı Barajına su getirecek olan 37 km uzunluğundaki dev betonarme kanal hızla ilerliyor. Bu kanalda iki adet tünel var. Tünelin biri bitti. Diğeri bitmek üzere. Çalışmalar hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bölgemiz için hayati önem taşıyan Çalışmalarda yüzde 64 seviyeye gelindi. 2023 yılı içinde Kanaldan su akması hedeflenmektedir' dedi.

T2TÜNELİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hatay'ın son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Reyhanlı Barajı'na saniyede 50 m³ suyun deri ve edilmesini sağlayacak olan Kırıkhan Karasu Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı İnşaatı işi kapsamında ikinci tünelT2'deise çalışmalar hızla devam ediyor. 2029 m uzunluğunda olacak olan T2 Tüneli ve 37 km kanal tamamlandığında Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu bölgeleri tarım arazilerinin sulama sorunu kalmayacak.

"ONLAR KONUŞUR AK PARTİ YAPAR"

Komisyon başkanı Hüseyin Yayman, hafta sonu mesaisini tamamen bu konuya ayırarak AK Partinin işinin hizmet üretmek, halkın yaşamını kolaylaştırmak olduğuna dikkat çektiği konuşmasını şöyle devam ettirdi Hatay genelinde, baraj ve gölet yapım çalışmaları yoğun şekilde sürmektedir. Su petrolden daha değerlidir ve ilerde su savaşları olacaktır. Bizim o zamana hazır olmamız gerekiyor" dedi. Yıllardır beklenen yatırımlar İçin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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