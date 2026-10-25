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Hatay Reyhanlı'da otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü, sürücü tutuklandı

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Hatay Reyhanlı'da otomobilin çarptığı anne ve kızı öldü, sürücü tutuklandı
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Hatay Reyhanlı'da 23 Ekim'de yolun karşısına geçen anneye ve bebek arabasındaki 4 yaşındaki kızına otomobil çarptı, ağır yaralanan ikili hastanede kurtarılamadı. Kaçan sürücü jandarmaya teslim oldu ve tutuklandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçen Ayşe Yetek (36) ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e (4) otomobil ile çarparak ölmelerine neden olan Abdurrahman Yıldız (21), tutuklandı.

Kaza, 23 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Reyhanlı- Antakya kara yolu Konuk Mahallesi Tayfur Sökmen Caddesi mevkisinde meydana geldi. Antakya yönüne giden Abdurrahman Yıldız yönetimindeki 31 AVC 124 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Yetek ile bebek arabasındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı. Savrulan anne ve kızı ağır yaralanırken, sürücü Yıldız çevredekilerin tepki göstermesi üzerine aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Anne ile kızının cenazeleri, otopsinin ardından toprağa verildi. Kazaya karışan sürücü Abdurrahman Yıldız, jandarmaya giderek teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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