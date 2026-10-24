Hatay Reyhanlı'da 'Merkezim Her Yerde' etkinliğinde çocuklara saç kesimi yapıldı

Hatay Reyhanlı'da 'Merkezim Her Yerde' etkinliğinde çocuklara saç kesimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Alakuzu İlkokulu'nda etkinlik düzenlendi. Reyhanlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlerin çocuklarla bir araya geldiği etkinlikte parkur oyunları oynandı, yüz boyama ve saç kesimi yapıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Alakuzu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Reyhanlı Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklar etkinlikte müzik eşliğinde parkur oyunlarında doyasıya eğlendi.
Yüz boyama etkinliğinin gerçekleştirildiği programda çocukların saç kesimi de yapıldı.
Kaynak: AA