Hatay Reyhanlı'da anne ve kızına otomobil çarptı, ikisi de kurtarılamadı

Hatay Reyhanlı'da anne ve kızına otomobil çarptı, ikisi de kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Anne ve kızı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.
A.Y. idaresindeki otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA