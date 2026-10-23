Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Reyhanlı'da anne ve kızına otomobil çarptı, ikisi de kurtarılamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Reyhanlı'da anne ve kızına otomobil çarptı, ikisi de kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına otomobil çarptı. Anne ve kızı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamazken otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

A.Y. idaresindeki otomobil, Reyhanlı-Antakya kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yetek (36) ile 4 yaşındaki kızı Meryem Azra Yetek'e çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve kızı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

Süper Lig'de yeni hafta muhteşem başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Antrenmanda fenalaştı, apar topar hastaneye kaldırıldı
Boluspor 12. maçında da kazanamadı

12. maçında da kazanamadılar! Taraftarlar kan ağlıyor
Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Haberi okuyan herkes aynı yorumu yapıyor

Kenya'da inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü, enkaz altında kalanlar olabilir

Ülkenin başkentinde facia! Dev bina yerle bir oldu
Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı

Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular

Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi

DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi