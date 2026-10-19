Hatay İskenderun'da yangında mahsur kalan 3 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı

Hatay İskenderun'da yangında mahsur kalan 3 kişi dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın bir dairesinde yangın çıktı. Binada mahsur kalan 1'i yatalak hasta 3 kişi sağlık ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yangın çıkan 2 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı binadaki bir dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, binada mahsur kalan 1'i yatalak hasta 3 kişi sağlık ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA