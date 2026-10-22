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Hatay İskenderun'da piyasaya sürülmek istenen 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi

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Hatay İskenderun'da piyasaya sürülmek istenen 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde imha edilmesi gereken 1 ton 120 kilo bozuk et, piyasaya sürülmeye çalışılırken ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen etler imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde imha edilmesi gerekirken piyasaya sürülmeye çalışılan 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede devriye görevi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 ton 120 kilo bozuk et ele geçirildi. Ele geçirilen etlerin, getirildiği İskenderun Limanı'nda gümrük tarafından yaptırılan analiz sonuçlarında imhasına karar verilerek el konulan etler olduğu ancak bazı görevlilerin etleri çöp sahasına götürüp imha etmek yerine piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken bozuk etler ise imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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