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Hatay İskenderun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 253,20 gram sentetik uyuşturucu, 109,95 gram esrar ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalarda, 253,20 gram sentetik uyuşturucu, 109,95 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 3 sentetik ecza ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B.Ö, F.B, M.H, M.E, E.K.B. ve M.I, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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