Hatay haberi | Başkan Savaş Bitirilemeyen Reyhanlı Barajı İçin İktidara Seslendi: "Lütfen Hatay Halkına Bunu Çok Görmeyin"

Hatay Büyükşehir Belediye (HBB) Başkanı Lütfü Savaş, açılışı yapılmış olmasına rağmen bitirilemeyen Reyhanlı Barajı için iktidara seslenerek, "İnsanlarımız ve tarım sektöründeki çiftçilerimiz bu konuda iki yıl öncesinde bitmesine rağmen bu barajdan faydalanamıyor. Lütfen Hatay halkına bunu çok görmeyin" dedi.

HBB Başkanı Lütfü Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında açılışı yapılmasına rağmen Hataylıların hiçbir şekilde faydalanamadığı Reyhanlı Barajı'nda incelemelerde bulundu. HBB Başkanı Lütfü Savaş'a incelemede CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir ile CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Nihat Dağ eşlik etti. Savaş ve milletvekilleri açılışı yapılmış olmasına rağmen tamamlanmayan baraj için iktidar temsilcilerine seslendi. Barajın Hataylı çiftçilerin kullanımına sunulmasını isteyen Savaş, şöyle konuştu:

"LÜTFEN HATAY HALKINA BUNU ÇOK GÖRMEYİN"

"Milletvekillerimiz ve ilçe başkanımız ile Reyhanlı Barajı'nı incelemeye ve son durumunu görmeye geldik. Baktığımız zaman Reyhanlı Barajı'nın içerisinde bir miktar su var. Ama geri kalan kısmında insanlarımız mısır ekmişler onun hasadını bekliyorlar. Koyun veya keçilerimizin otladığı bir mekan olmuş. Gövdenin bitişiğindeki tarlalarımız bile Reyhanlı Barajı'ndan faydalanamıyor. Çünkü gövde dışında hiçbir şey bitmemiş. İnsanlarımız ve tarım sektöründeki çiftçilerimiz bu konuda iki yıl öncesinde bitmesine rağmen bu barajdan faydalanamıyor. Hatay Belediye Başkanı olarak Hatay'daki iktidar partisinin milletvekillerine ve il başkanına seslenmek istiyorum. Vergi verirken çok cömert olan Hatay halkına ve özellikle çiftçisine bu konuda bir an önce destek vermelerini, barajın fonksiyonel hale getirilmesini ve barajdan su bekleyen çiftçimize destek vermelerini bekliyoruz."

"Lütfen Hataylı çiftçinin bu feryadını duysunlar. 21 yıllık iktidarın Hatay'daki temsilcileri bizim çiftçilerimize destek olsunlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekilleri olarak bu barajın fonksiyon görmesini istiyor, içinde koyunların ve mısırın değil tamamen gövdesinin su ile dolmasını bekliyoruz. Geri kalan kısmındaki ulaşım tertibatının, boru sisteminin yapılarak çiftçimize sunulmasını bekliyoruz. Lütfen Hatay halkına bunu çok görmeyin."

"BİR AN ÖNCE BU BARAJI BİTİRİN"

"Temeli atıldığı zaman 5 Mayıs 2018 yılında Reyhanlı Barajı'nın açılışını yapacaklarını söylediler ama 2022 yılındayız. 1 metrekaresini Reyhanlı Barajı'ndan sulayan bir çiftçimiz var mı? Elektrik fiyatları son bir yılda üç kat arttı. Çiftçilerimiz perişan halde. Cazibe ile pamuğunu ve mısırını sulamak istiyor. Ama ne yazık ki Reyhanlı Barajı gövdesi bitmiş olmasına rağmen sadece diğer hatların ve kanalların bitirilmemesinden dolayı çiftçi sulama yapamıyor. Buradan iktidara sesleniyorum. Reyhanlı çiftçisinin lütfen sesine kulak verin. ve bir an önce bu barajı bitirin."

TOKDEMİR: "BARAJIN DURUMUNUN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Barajın bitirilmediği ile ilgili kamuoyuna sık sık gündem oluşturmasına rağmen iktidar temsilcilerinin hiçbir şekilde harekete geçmediğini vurgulayan Tokdemir, "3 Ekim 2020'de şatafatlı bir şekilde açılan barajın bitmediğini, bitirilmediğini ve derhal bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çiftçimiz tarlalarını sulamayı bekliyor. Defalarca Meclis kürsüsünde, televizyonda ve sosyal medyada bunu gündeme getirmeye devam ediyoruz. Çiftçimiz bölgemizin insanları adına bu barajın bir an önce bitirilmesi ve akabinde toplaştırmanın ve basınçlı su sisteminin çalışmalarının yapılmasını istiyoruz. Barajın durumunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"BARAJDAN SADECE GÖÇMEN KUŞLAR İLE BİRKAÇ KOYUN VE KEÇİ FAYDALANIYOR"

CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Nihat Dağ da şunları söyledi:

"2015 yılında bitirilmesi vadedilen barajın arka tarafı kupkuru. Bu barajdan sadece göçmen kuşlar yararlanıyor. ve birkaç koyun ve keçi faydalanıyor. Setin diğer tarafında bir kuyu var ve kuyu 200 metreden su çıkarıp vatandaş tarlasını o şekilde suluyor. 7 yıl öncesi bitirilmesi gereken baraj maalesef bu halde. Siyaset insanların somut sorunlarına somut öneriler getirme ve çözme gayretidir. Ben bu gayreti Reyhanlı'ya çok gören iktidara seslenmek istiyorum. Lütfen artık vadettiğiniz barajı gecikmeli olsa da bitirin. Ondan sonra siyaset yapmaya devam edin."